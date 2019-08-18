Traffico Roma del 18-08-2019 ore 18:30
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NESSUNA NOVITÀ RISPETTO AL PRECEDENTE APPUNTAMENTO, IL TRAFFICO IN CITTÀ
SI MANTIENE REGOLARE.
ANCORA RALLENTAMENTI SU VIA AURELIA, PER INCIDENTE, IN PROSSIMITÀ
DELL’OSPEDALE AURELIA HOSPITAL, IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.
SULLA A24 ROMA TERAMO, CODE ALLA BARRIERA DI ROMA EST, IN DIREZIONE
DELLA CAPITALE.
ED È ANCORA SOSPESA LA LINEA A DELLA METROPOLITANA TRA LE STAZIONI DI
SAN GIOVANNI E OTTAVIANO: LA RIAPERTURA PREVISTA PER MARTEDÌ 20 AGOSTO.
E A PARTIRE DAL 20 AGOSTO INIZIERÀ UNA NUOVA FASE DI LAVORI, CHE
INTERESSERÀ LA TRATTA TERMINI-BATTISTINI, CHE RESTERÀ INTERROTTA FINO AL
25 AGOSTO.
SOSPESA LA ZTL TRIDENTE A1, I VACHI TORNERANNO ATTIVI DAL 26 AGOSTO.
SOSPESE ANCHE TUTTE ZTL IN FASCIA ORARIA NOTTURNA, QUESTE SARANNO
RIATTIVATE IL PRIMO SETTEMBRE.
E PER LA GIORNATA DI OGGI DISATTIVATE TUTTE LE ZTL SIA DIURNE CHE
NOTTURNE.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma