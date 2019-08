Traffico Roma del 18-08-2019 ore 19:30

LA CIRCOLAZIONE SI MANTIENE REGOLARE LUNGO LE STRADE DELLA CAPITALE.

SULLA A24 ROMA TERAMO, CODE ALLA BARRIERA DI ROMA EST, IN INGRESSO A

ROMA.

CODE ANCHE ALLA BARRIERA DELLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, SEMPRE VERSO IL

RACCORDO ANULARE.

PRESTARE ATTENZIONE, A CAUSA DI UN INCIDENTE NEL QUARTIERE GIANICOLENSE,

IN VIA VIRGINIA AGNELLI, SI RALLENTA IN PROSSIMITÀ DI VIA DEI COLLI

PORTUENSI.

RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, TRA VIA DELLA

PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE DELLO STADIO

OLIMPICO: SI TRATTA DI LAVORI CHE TERMINERANNO IL PROSSIMO 2

SETTEMBRE.



SOSPESA LA ZTL TRIDENTE A1, I VACHI TORNERANNO ATTIVI DAL 26 AGOSTO.

SOSPESE ANCHE TUTTE ZTL IN FASCIA ORARIA NOTTURNA, QUESTE SARANNO

RIATTIVATE IL PRIMO SETTEMBRE.

E PER LA GIORNATA DI OGGI DISATTIVATE TUTTE LE ZTL SIA DIURNE CHE

NOTTURNE.



AUTORE: MARINA RICCOMI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma