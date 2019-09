Traffico Roma del 18-09-2019 ore 07:30

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO NELLA PARTE FINALE DELLA DIRAMAZIONE ROMA-SUD

ALLA CONFLUENZA CON IL GRA, A PARTIRE DA TORRENOVA.

GIUNTI SUL GRA SI RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA,

TRA GLI SVINCOLI DI VIA CASILINA E DI VIA APPIA;

RALLENTATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA, TRA VIA PRENESTINA E

LA A24 ROMA-TERAMO.

SI RALLENTA POI IN ENTRATA IN CITTA’: SUL TRATTO URBANO DELLA

A24 ROMA-TERAMO, TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST,

SU VIA FLAMINIA, DAL GRA SINO AL BIVIO PER VIALE DI TOR DI QUINTO E

LUNGO LA VIA CASSIA, DA LA STORTA A VIA DELLA GIUSTINIANA.

IN INGRESSO IN CITTA’, OGGI LUNGO VIA AURELIA, ALL’ ALTEZZA DI VIA NICOLA

LOMBARDI, POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO DURANTE L’AFFLUSSO ED IL DEFLUSSO

DEI PARTECIPANTI AD UN CONCORSO PUBBLICO, TRA LE 07:00 E LE 19:00.

PROBABILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE ALLA GARBATELLA, IN VIA FRANCESCO

PASSINO, IN PROSSIMITÀ DI VIA VITTORIO CUNIBERTI,

A CAUSA DELLA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA.

