Traffico Roma del 18-09-2019 ore 08:30

TRAFFICO INTENSO SUL GRA:

LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, SI RALLENTA TRA VIA DELLA BUFALOTTA E LA A24

ROMA-TEARAMO E CODE A TRATTI TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA,

RALLENTATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA, TRA VIA DI BOCCEA E VIA AURELIA E

POI FRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA.



IN ENTRATA IN CITTA’LUNGO VIA AURELIA, ALL’ALTEZZA DI VIA NICOLA LOMBARDI,

POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO DURANTE L’AFFLUSSO ED IL DEFLUSSO DEI

PARTECIPANTI AD UN CONCORSO PUBBLICO, TRA LE 07:00 E LE 19:00.

SEMPRE IN INGRESSO IN CITTA’, PER TRAFFICO INTENSO, SI STA IN CODA:

LUNGO LA VIA CASSIA, DA LA STORTA A VIA DELLA GIUSTINIANA,

SU VIA FLAMINIA, DA LABARO AL BIVIO PER VIALE DI TOR DI QUINTO,

IN VIA SALARIA, DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE A VIA DEI PRATI FISCALI,

SU VIA TIBURTINA, DA SETTECAMINI A VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO,

SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO, QUINDI TRA IL GRA E LA

TANGENZIALE EST, E

A TRATTI SULLA ROMA-FIUMICINO, DAL GRA AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA.

AUTORE: MASSIMO GREGORI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma