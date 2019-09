Traffico Roma del 18-09-2019 ore 10:00

CODE SULLA VIA AURELIA VERSO IL CENTRO PER UN CONCORSO PUBBLICO IN

SVOLGIMENTO IN QUESTI GIORNI PRESSO IL POLO CONGRESSUALE IN VIA LOMBARDI.

DUE ANCORA LE GIORNATE PER LE PROVE, OGGI E DOMANI DALLE 8:30 ALLE 19,

CODE SONO SEGNALATE SULL’AURELIA DALLO SV DEL RACCORDO ANULARE

A GARBATELLA CHIUSA VIA FRANCESCO PASSINO ALL’ALTEZZA DI VIA FAUSTO VETTOR

PER ALBERI CADUTI SULLA STRADA

PER INCIDENTE INVECE RALLENTAMENTI SU CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE ALL’ALTEZZA

DI VIA MANFREDO CAMPERIO

INCIDENTE CON CODE SU VIA PAPIRIA TRA LA PALMIRO TOGLIATTI E VIA CALPURNIO

FIAMMA.

IN ZONA PRENESTINA CHIUSO VIALE PARTENOPE ALL’ALTEZZA DI VIA TEANO PER UN

VEICOLO FERMO PER UN GUASTO

ANCORA RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE TRA ROMA NORD E TIBURTINA IN

CARREGGIATA INTERNA; TRA CASILINA E LO SV PER FIUMICINO NELLE DUE

DIREZIONI E TRA ROMA SUD E TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA



CODE SULL’INTERO PERCORSO URBANO DELLA A24 DALLO SV DEL RACCORDO VERSO

LA TANGENZIALE EST

CODE A TRATTI IN TANGENZIALE UN PO’ SU TUTTO IL PERCORSO NELLE DUE

DIREZIONI

AUTORE: EMANUELA CASTALDI

