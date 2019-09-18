Traffico Roma del 18-09-2019 ore 11:30
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UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI
ALL’ALTEZZA DI VIA ALBERTO BOLOGNETTI
RALLENTAMENTI ANCHE PER IL TRAFFICO NELLA ZONA DI PIAZZALE DEGLI EROI
PER INCIDENTE ALL’INCROCIO CON VIA CIPRO
A GARBATELLA CHIUSA VIA FRANCESCO PASSINO ALL’ALTEZZA DI VIA FAUSTO VETTOR
PER ALBERI CADUTI SULLA STRADA
MIGLIORA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI ORA SOLO TRA LA
VIA DEL MARE E LA PONTINA PER DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SULLA PONTINA
POSSIBILI DISAGI PER IL TRAFFICO NELLA ZONA DEL VATICANO PER L’UDIENZA
GENERALE DEL MERCOLEDÌ DI PAPA FRANCESCO
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: EMANUELA CASTALDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma