Traffico Roma del 18-09-2019 ore 12:30

UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI

ALL’ALTEZZA DI VIA ALBERTO BOLOGNETTI

RALLENTAMENTI ANCHE PER IL TRAFFICO NELLA ZONA DI PIAZZALE DEGLI EROI

PER INCIDENTE ALL’INCROCIO CON VIA CIPRO



A GARBATELLA CHIUSA VIA FRANCESCO PASSINO ALL’ALTEZZA DI VIA FAUSTO VETTOR

PER ALBERI CADUTI SULLA STRADA

MIGLIORA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI ORA SOLO TRA LA

VIA DEL MARE E LA PONTINA PER DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SULLA PONTINA

POSSIBILI DISAGI PER IL TRAFFICO NELLA ZONA DEL VATICANO PER L’UDIENZA

GENERALE DEL MERCOLEDÌ DI PAPA FRANCESCO

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34

———————–

AUTORE: EMANUELA CASTALDI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma