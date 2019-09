Traffico Roma del 18-09-2019 ore 13:30

SU VIA FLAMINIA TRAFFICO IN CODA PER LAVORI DI POTATURA TRA LO SVINCOLO PER

LA SACROFANESE E PRIMA PORTA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’

RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO SU VIA SALARIA TRA LA TANG. EST E VIA

GAIOLE IN CHIANTI NELLE DUE DIREZIONI. STESSA SITUAZIONE SU VIA CASSIA DAL

RACCORDO ANULARE A VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO.

TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA

TIBURTINA E IL BIVIO PER LA A24 RM-TE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.

IN CENTRO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU PASSEGGIATA DI RIPETTA IN

PROSSIMITA’ DI VIA DELLA PENNA.

CI SPOSTIAMO SU VIA TUSCOLANA RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA VIA MARCO FULVIO

NOBILORE E VIA SCRIBONIO CURIONE IN DIREZIONE DEL CENTRO.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, MOMENTANEAMENTE INTERROTTO IL

SERVIZIO SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA TRA TORRENOVA E PANTANO PER UN

PROBLEMA TECNICO, AUTOBUS SOSTITUTIVI NELLA TRATTA INTERROTTA.

