Traffico Roma del 18-09-2019 ore 14:30
Più informazioni su
SU VIA FLAMINIA TRAFFICO IN CODA PER LAVORI DI POTATURA TRA LO SVINCOLO PER
LA SACROFANESE E PRIMA PORTA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’
RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO SU VIA SALARIA TRA LA TANG. EST E VIA
GAIOLE IN CHIANTI NELLE DUE DIREZIONI. STESSA SITUAZIONE SU VIA CASSIA DAL
RACCORDO ANULARE A VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO.
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA
TIBURTINA E IL BIVIO PER LA A24 RM-TE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.
IN CENTRO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU PASSEGGIATA DI RIPETTA IN
PROSSIMITA’ DI VIA DELLA PENNA.
CI SPOSTIAMO SU VIA TUSCOLANA RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA VIA MARCO FULVIO
NOBILORE E VIA SCRIBONIO CURIONE IN DIREZIONE DEL CENTRO.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, MOMENTANEAMENTE INTERROTTO IL
SERVIZIO SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA TRA TORRENOVA E PANTANO PER UN
PROBLEMA TECNICO, AUTOBUS SOSTITUTIVI NELLA TRATTA INTERROTTA.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE
LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA
———————–
AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma