Traffico Roma del 18-09-2019 ore 15:30

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA

PONTINA E LA ROMANINA.

SU VIA FLAMINIA TRAFFICO IN CODA PER LAVORI NEI PRESSI DI PRIMA PORTA NELLE

DUE DIREZIONI.

RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI ANCHE SU VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VIA

GAIOLE IN CHIANTI NELLE DUE DIREZIONI..RIPERCUSSIONI SULLA TANGENZIALE EST

CON RALLENTAMENTI DA VIA DELLE VALLI VERSO LO STADIO OLIMPICO E IN

CARREGGIATA OPPOSTA DA VIA DEI CAMPI SPORTIVI..

RESTIAMO SULLA TANGENZIALE EST CODE PER INCIDENTE TRA LARGO LANCIANI E IL

BIVIO PER LA A24 RM-TE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.

PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE SU VIA CASTEL DI LEVA

ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA CECCHIGNOLA.

IN CENTRO PER L’INCENDIO DI UN VEICOLO RALLENTAMENTI SU LUNGOTEVERE SALVO

D’ACQUISTO NEI PRESSI DEL CIRCOLO AERONAUTICA NELLE DUE DIREZIONI.

