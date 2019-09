Traffico Roma del 18-09-2019 ore 17:00

ROMA INFOMOBILITÀ MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 2019 ORE 16:15

DA OGGI, MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE, E FINO AL 20, PIÙ TRAFFICO PREVISTO IN

ZONA AURELIO IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO CONGRESSUALE, PER LE PROVE DI UN

CONCORSO PUBBLICO. POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA AURELIA, ALTEZZA VIA

NICOLA LOMBARDI.

QUESTA NOTTE PER NUOVI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, CHIUSI I SOTTOVIA

IGNAZIO GUIDI E CORSO D’ITALIA. IL DIVIETO DI TRANISTO È DALLE 22 ALLE 6 DI

DOMANI MATTINA, DA VIALE DEL MURO TORTO A VIALE DEL POLICLINICO.

PROSEGUONO FINO AL 10 OTTOBRE I LAVORI SULLA CORSIA LATERALE DI VIALE DELLE

MILIZIE, CHIUSA IN PROSSIMITà DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA IN

DIREZIONE DI PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE.

E DOMANI, GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE, ALLO STADIO OLIMPICO TORNA L’EUROPA

LEAUGUE. LA ROMA AFFRONTA I TURCHI DEL BAŞAKŞEHIR ALLE 21:00. DIVIETO DI

TRANSITO SU PIAZZALE DELLA FARNESINA, MENTRE RICORDIAMO CHE L’OLIMPICO È

RAGGIUNGIBILE CON IL TRAM 2 DA PIAZZALE FLAMININO, STAZIONE METRO A.

DA GIANLUCA BELFIGLIO è TUTTO.

