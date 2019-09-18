Traffico Roma del 18-09-2019 ore 17:30
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BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO IN CARREGGIATA
ESTERNA, DA OSTIENSE A TUSCOLANA; IN INTERNA, CIRCOLAZIONE SOSTENUTA TRA
CASSIA BIS E SALARIA, SUCCESSIVAMENTE TRA LA NOMENTANA E IL BIVIO PER LA
ROMA-TERAMO.
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, DA VIA DELLA
CAMILLUCCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI, PROSEGUENDO SULLA STESSA
DIREZIONE SI RALLENTA SULLA TANGENZIALE EST DA VIA DEI MONTI TIBURTINI ALLO
SVINCOLO PER LA A24. SEMPRE IN TANGEZIALE, LA CIRCOLAZIONE È SOSTENUTA
ANCHE IN DIREZIONE STADIO, DA TIBURTINA A SALARIA.
IN USCITA DA ROMA, CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO A CAUSA DI UN INCIDENTE
TRA VIALE BARTOLOMEO CAVACEPPI E VIA DI MALAFEDE. PER LA STESSA CAUSA,
RALLENTAMENTI ANCHE IN ZONA LE RUGHE SU VIA DI BACCANELLO.
CODE A TRATTI, PER TRAFFICO INTENSO E LAVORI LUNGO VIA SALARIA, TRA VIA DI
VILLA SPADA E VIA DEI PRATI FISCALI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
DAL CENTRO, VERSO FUORI, CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIA CASSIA, VIA FLAMINIA
NUOVA E VIA TIBURTINA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma