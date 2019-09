Traffico Roma del 18-09-2019 ore 18:30

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

A CAUSA DI UN INCIDENTE, SI VIAGGIA IN CODA SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL

GRANDE RACCORDO ANULARE, DALLA NOMENTANA ALL’ARDEATINA, MENTRE PER TRAFFICO

INTENSO SI RALLENTA SULL’ESTERNA DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA

TUSCOLANA.

SUL PERCORSO URBANO DELLA ROMA-TERAM,. TRAFFICO INTENSO E A TRATTI

RALLENTATO DALLA TANGENZIALE EST A VIA DI TOR CERVARA VERSO IL GRA.

SU VIA DEL FORO ITALICO LA CIRCOLAZIONE È SOSTENUTA DA VIA DELLA

CAMILLUCCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI. VA MEGLIO IN TANGEZIALE EST,

DOVE IL TRAFFICO MIGLIORA TRA VIA NOMENTANA E IL BIVIO DELLA ROMA-TERAMO,

IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

A SAN LORENZO, PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU VIA TIBURTINA ALTEZZA PIAZZALE

DEL VERANO; PER LA STESSA CAUSA, SI VIAGGIA IN CODA SU VIA CRISTOFORO

COLOMBO, DA VIALE BARTOLOMEO CAVACEPPI A VIA DI MALAFEDE, VERSO OSTIA.

CODE A TRATTI, PER TRAFFICO INTENSO E LAVORI LUNGO VIA SALARIA, TRA VIA DI

VILLA SPADA E VIA DEI PRATI FISCALI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

IN CITTÀ LA CIRCOLAZIONE È SOSTENUTA SU VIA MAGNA GRECIA E VIA CILICIA.

RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA DEL MURO TORTO, DA VIALE DEL GALOPPATOIO VERSO

PIAZZALE FLAMINIO.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma