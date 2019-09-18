Traffico Roma del 18-09-2019 ore 19:00
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BUONASERA DALLA REDAZIONE.
A CAUSA DI UN INCIDENTE, SI VIAGGIA IN CODA SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL
GRANDE RACCORDO ANULARE, DALLA NOMENTANA ALL’ARDEATINA, MENTRE PER TRAFFICO
INTENSO SI RALLENTA SULL’ESTERNA DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA
TUSCOLANA.
SUL PERCORSO URBANO DELLA ROMA-TERAM,. TRAFFICO INTENSO E A TRATTI
RALLENTATO DALLA TANGENZIALE EST A VIA DI TOR CERVARA VERSO IL GRA.
SU VIA DEL FORO ITALICO LA CIRCOLAZIONE È SOSTENUTA DA VIA DELLA
CAMILLUCCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI. VA MEGLIO IN TANGEZIALE EST,
DOVE IL TRAFFICO MIGLIORA TRA VIA NOMENTANA E IL BIVIO DELLA ROMA-TERAMO,
IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
A SAN LORENZO, PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU VIA TIBURTINA ALTEZZA PIAZZALE
DEL VERANO; PER LA STESSA CAUSA, SI VIAGGIA IN CODA SU VIA CRISTOFORO
COLOMBO, DA VIALE BARTOLOMEO CAVACEPPI A VIA DI MALAFEDE, VERSO OSTIA.
CODE A TRATTI, PER TRAFFICO INTENSO E LAVORI LUNGO VIA SALARIA, TRA VIA DI
VILLA SPADA E VIA DEI PRATI FISCALI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
IN CITTÀ LA CIRCOLAZIONE È SOSTENUTA SU VIA MAGNA GRECIA E VIA CILICIA.
RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA DEL MURO TORTO, DA VIALE DEL GALOPPATOIO VERSO
PIAZZALE FLAMINIO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma