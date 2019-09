Traffico Roma del 18-09-2019 ore 19:30

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, UN INCIDENTE HA

RALLENTANTO ULTERIORMENTE LA CIRCOLAZIONE TRA NOMENTANA E APPIA, MENTRE

L’ESTERNA è ANCORA TRAFFICATA DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA.

RALLENTAMENTI SUL PERCORSO CITTADINO DELLA ROMA-TERAMO, DA VIA FIORENTINI

FINO ALLA TANGENZIALE EST. SU QUEST’ULTIMO TRATTO FILE DA LARGO PASSAMONTI

A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI.

SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI TRA VIA DELLA CAMILUCCIA E VIA

SALARIA IN TUTT’E DUE I SENSI DI MARCIA.

A CAUSA DI UN INCIDENTE SI VIAGGIA IN CODA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, DA

VIALE BARTOLOMEO CAVACEPPI A VIA DI MALAFEDE, VERSO OSTIA. PER LO STESSO

MOTIVO PRUDENZA IN CENTRO SU PIAZZA SANT’ANDREA DELLA VALLE. UN TERZO

INCIDENTE, AL PORTUENSE, SU LARGO GAETANO LA LOGGIA ALTEZZA VIA GIUSEPPE

SIRTORI.

IN CITTÀ LA CIRCOLAZIONE È ANCORA SOSTENUTA SU VIA MAGNA GRECIA E VIA

CILICIA. SU VIA SALARIA ANCHE PER I LAVORI E LUNGO VIA FLAMINIA NUOVA.

