Traffico Roma del 18-09-2019 ore 20:00
Più informazioni su
BUONASERA DALLA REDAZIONE.
SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, UN INCIDENTE HA
RALLENTANTO ULTERIORMENTE LA CIRCOLAZIONE TRA NOMENTANA E APPIA, MENTRE
L’ESTERNA è ANCORA TRAFFICATA DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA.
RALLENTAMENTI SUL PERCORSO CITTADINO DELLA ROMA-TERAMO, DA VIA FIORENTINI
FINO ALLA TANGENZIALE EST. SU QUEST’ULTIMO TRATTO FILE DA LARGO PASSAMONTI
A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI.
SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI TRA VIA DELLA CAMILUCCIA E VIA
SALARIA IN TUTT’E DUE I SENSI DI MARCIA.
A CAUSA DI UN INCIDENTE SI VIAGGIA IN CODA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, DA
VIALE BARTOLOMEO CAVACEPPI A VIA DI MALAFEDE, VERSO OSTIA. PER LO STESSO
MOTIVO PRUDENZA IN CENTRO SU PIAZZA SANT’ANDREA DELLA VALLE. UN TERZO
INCIDENTE, AL PORTUENSE, SU LARGO GAETANO LA LOGGIA ALTEZZA VIA GIUSEPPE
SIRTORI.
IN CITTÀ LA CIRCOLAZIONE È ANCORA SOSTENUTA SU VIA MAGNA GRECIA E VIA
CILICIA. SU VIA SALARIA ANCHE PER I LAVORI E LUNGO VIA FLAMINIA NUOVA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
———————–
AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma