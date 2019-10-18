Traffico Roma del 18-10-2019 ore 07:30
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PROBLEMI SULLA CASSIA BIS VEJENTANA, UN INCIDENTE PROVOCA INCOLONNAMENTI
TRA LE RUGHE E L’USCITA DI CASTEL DE CEVERI-PRIMA PORTA IN DIREZIONE DI
ROMA. CI TROVIAMO ALL’ALTEZZA DI FORMELLO.
CI SONO RALLENTAMENTI E CODE SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA IN CITTÀ.
CODE SULL’AURELIA DAL RCCORDO A PIAZZA IRNERIO, SULLA CASSIA TRA LA STORTA
E TOMBA DI NERONE E SULLA FLAMINIA DA LABARO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO.
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLA CASILINA
SINO ALL’USCITA LAURENTINA.
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE
EST.
A SUD DELLA CITTÀ CODE A TRATTI SULLA PONTINA, DA POMEZIA NORD A VIA DI
DECIMA, SULLA VIA ARDEATINA DAL DIVINO AMORE A VIA DI VIGNA MURATA E SULLA
VIA APPIA DA SANTA MARIA DELLE MOLE SINO ALLE CAPANNELLE.
SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA AL VIA DA OGGI LA CHIUSURA DELLA STAZIONE
DI BALDO DEGLI UBALDI DOVE I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE. STAZIONI
ALTERNATIVE VALLE AURELIA O CORNELIA. POTENZIATA LA LINEA BUS 480.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma