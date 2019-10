Traffico Roma del 18-10-2019 ore 08:00

INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA CASSIA BIS VEJENTANA, UN INCIDENTE PROVOCA

INCOLONNAMENTI TRA LE RUGHE E L’USCITA DI CASTEL DE CEVERI-PRIMA PORTA IN

DIREZIONE DI ROMA. CI TROVIAMO ALL’ALTEZZA DI FORMELLO.

CI SONO RALLENTAMENTI E CODE SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA IN CITTÀ.

CODE SULL’AURELIA DAL RCCORDO A PIAZZA IRNERIO, SULLA CASSIA TRA LA STORTA

E TOMBA DI NERONE E SULLA FLAMINIA DA LABARO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO.

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLA CASILINA

SINO ALL’USCITA LAURENTINA.

LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA.

SEMPRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE – NEL SETTORE OPPOSTO – TRA LE USCITE

OTTAVIA, AURELIA E PISANA. CODE ANCHE DAL BIVIO ROMA FIUMICINO ALL’USICTA

OSTIA/ACILIA

SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE

EST. IN TANGENZIALE CODE DA PONTE DELLE VALLI ALL’USCITA PARIOLI IN

DIREZIONE STADIO OLIMPICO.

A SUD DELLA CITTÀ CODE A TRATTI SULLA PONTINA DA CASTEL ROMANO TRIGORIA,

SULLA VIA ARDEATINA DAL DIVINO AMORE A VIA DI VIGNA MURATA E SULLA VIA

APPIA DA SANTA MARIA DELLE MOLE SINO ALLE CAPANNELLE.

SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA AL VIA DA OGGI LA CHIUSURA DELLA STAZIONE

DI BALDO DEGLI UBALDI DOVE I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE. STAZIONI

ALTERNATIVE VALLE AURELIA O CORNELIA. POTENZIATA LA LINEA BUS 480.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA

TUA CITTÀ CHIAMA LUCE VERDE AL NUMERO 800 18 34 34

———————–

AUTORE: BAIOCCHII

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma