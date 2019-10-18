Traffico Roma del 18-10-2019 ore 08:00
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INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA CASSIA BIS VEJENTANA, UN INCIDENTE PROVOCA
INCOLONNAMENTI TRA LE RUGHE E L’USCITA DI CASTEL DE CEVERI-PRIMA PORTA IN
DIREZIONE DI ROMA. CI TROVIAMO ALL’ALTEZZA DI FORMELLO.
CI SONO RALLENTAMENTI E CODE SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA IN CITTÀ.
CODE SULL’AURELIA DAL RCCORDO A PIAZZA IRNERIO, SULLA CASSIA TRA LA STORTA
E TOMBA DI NERONE E SULLA FLAMINIA DA LABARO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO.
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLA CASILINA
SINO ALL’USCITA LAURENTINA.
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA.
SEMPRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE – NEL SETTORE OPPOSTO – TRA LE USCITE
OTTAVIA, AURELIA E PISANA. CODE ANCHE DAL BIVIO ROMA FIUMICINO ALL’USICTA
OSTIA/ACILIA
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE
EST. IN TANGENZIALE CODE DA PONTE DELLE VALLI ALL’USCITA PARIOLI IN
DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
A SUD DELLA CITTÀ CODE A TRATTI SULLA PONTINA DA CASTEL ROMANO TRIGORIA,
SULLA VIA ARDEATINA DAL DIVINO AMORE A VIA DI VIGNA MURATA E SULLA VIA
APPIA DA SANTA MARIA DELLE MOLE SINO ALLE CAPANNELLE.
SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA AL VIA DA OGGI LA CHIUSURA DELLA STAZIONE
DI BALDO DEGLI UBALDI DOVE I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE. STAZIONI
ALTERNATIVE VALLE AURELIA O CORNELIA. POTENZIATA LA LINEA BUS 480.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA
TUA CITTÀ CHIAMA LUCE VERDE AL NUMERO 800 18 34 34
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AUTORE: BAIOCCHII
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma