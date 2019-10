Traffico Roma del 18-10-2019 ore 08:30

SI STA NORMALIZZANDO LA SITUAZIONE SULLA CASSIA BIS VEJENTANA Già

PENALIZZATA DA UN INCIDENTE RESTANO BREVI CODE TRA LE RUGHE E L’USCITA DI

CASTEL DE CEVERI-PRIMA PORTA IN DIREZIONE DI ROMA. CI TROVIAMO ALL’ALTEZZA

DI FORMELLO.

CI SONO RALLENTAMENTI E CODE SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA IN CITTÀ.

CODE SULL’AURELIA DAL RACCORDO A PIAZZA IRNERIO, SULLA CASSIA TRA LA STORTA

E TOMBA DI NERONE; SULLA FLAMINIA DA LABARO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO. CODE

ANCHE SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE.

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLA CASILINA

SINO AL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO.

DECISAMENTE TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA, CI SONO CODE TRA LE

USCITE PRENESTINA E TIBURTINA. SEMPRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE – NEL

SETTORE OPPOSTO – TRA LE USCITE OTTAVIA, AURELIA E PISANA. CODE ANCHE DAL

BIVIO ROMA FIUMICINO ALL’USICTA OSTIA/ACILIA

SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE

EST. IN TANGENZIALE CODE DA PONTE DELLE VALLI ALL’USCITA PARIOLI IN

DIREZIONE STADIO OLIMPICO.

NEL QUADRANTE SUD CODE VERSO L’EUR SULLA COLOMBO E SULLA PONTINA A PARTIRE

RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO E DA SPINACETO.

CODE A TRATTI SULLA VIA ARDEATINA DAL DIVINO AMORE A VIA DI VIGNA MURATA E

SULLA VIA APPIA DA SANTA MARIA DELLE MOLE SINO ALLE CAPANNELLE.

SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA AL VIA DA OGGI LA CHIUSURA DELLA STAZIONE

DI BALDO DEGLI UBALDI DOVE I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE. STAZIONI

ALTERNATIVE VALLE AURELIA O CORNELIA. POTENZIATA LA LINEA BUS 480.

AUTORE: BAIOCCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma