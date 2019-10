Traffico Roma del 18-10-2019 ore 09:30

RESTANO CODE SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE

CASSIA E SALARIA E NEL QUADRANTE SUD A PARTIRE DALLA CASILINA SINO AL BIVIO

PER LA ROMA FIUMICINO.

DECISAMENTE TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA, CI SONO CODE TRA LE

USCITE PRENESTINA E TIBURTINA. SEMPRE IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI

TRA PISANA, BIVIO ROMA FIUMICINO E LO SVINCOLO OSTIA/ACILIA. DA QUI ALTRE

CODE A TRATTI SINO ALL’USCITA PER LA VIA ARDEATINA.

ANCORA CODE SULLA FLAMINIA E SULLA SALARIA RISPETTIVAMENTE TRA LABARO E IL

BIVIO DI TOR DI QUINTO E DALL’AEROPORTO DELL’URBE A VIA DEI PRATI FISCALI.

SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE

EST. IN TANGENZIALE CODE DA PONTE DELLE VALLI ALL’USCITA PARIOLI IN

DIREZIONE STADIO OLIMPICO.

AL DELLA VITTORIA INCIDENTE IN VIA DEI ROBILANT ALL’ALTEZZA DI PIAZZA

MARESCIALLO DIAZ, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI. ALTRO INCIDENTE ALLA

BUFALOTTA IN VIA CARMELO BENE ALL’ALTEZZA DI VIA ALBERTO LIONELLO.

NEL QUADRANTE SUD CODE VERSO L’EUR SULLA COLOMBO E SULLA PONTINA A PARTIRE

RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO E DA SPINACETO.

CODE A TRATTI SULLA VIA ARDEATINA DAL DIVINO AMORE A VIA DI VIGNA MURATA E

SULLA VIA APPIA DA SANTA MARIA DELLE MOLE SINO ALLE CAPANNELLE.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

———————–

AUTORE: BAIOCCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma