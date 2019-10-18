Traffico Roma del 18-10-2019 ore 09:30
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RESTANO CODE SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE
CASSIA E SALARIA E NEL QUADRANTE SUD A PARTIRE DALLA CASILINA SINO AL BIVIO
PER LA ROMA FIUMICINO.
DECISAMENTE TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA, CI SONO CODE TRA LE
USCITE PRENESTINA E TIBURTINA. SEMPRE IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI
TRA PISANA, BIVIO ROMA FIUMICINO E LO SVINCOLO OSTIA/ACILIA. DA QUI ALTRE
CODE A TRATTI SINO ALL’USCITA PER LA VIA ARDEATINA.
ANCORA CODE SULLA FLAMINIA E SULLA SALARIA RISPETTIVAMENTE TRA LABARO E IL
BIVIO DI TOR DI QUINTO E DALL’AEROPORTO DELL’URBE A VIA DEI PRATI FISCALI.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE
EST. IN TANGENZIALE CODE DA PONTE DELLE VALLI ALL’USCITA PARIOLI IN
DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
AL DELLA VITTORIA INCIDENTE IN VIA DEI ROBILANT ALL’ALTEZZA DI PIAZZA
MARESCIALLO DIAZ, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI. ALTRO INCIDENTE ALLA
BUFALOTTA IN VIA CARMELO BENE ALL’ALTEZZA DI VIA ALBERTO LIONELLO.
NEL QUADRANTE SUD CODE VERSO L’EUR SULLA COLOMBO E SULLA PONTINA A PARTIRE
RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO E DA SPINACETO.
CODE A TRATTI SULLA VIA ARDEATINA DAL DIVINO AMORE A VIA DI VIGNA MURATA E
SULLA VIA APPIA DA SANTA MARIA DELLE MOLE SINO ALLE CAPANNELLE.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma