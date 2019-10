Traffico Roma del 18-10-2019 ore 10:30

STA CALANDO DI INTENSITÀ IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA CITTADINA.

RESTANO TUTTAVIA CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE

USCITE OSPEDALE SANT’ANDREA E SALARIA E TRA LE USICTE TIBURTINA E ROMA

L’AQUILA.

DECISAMENTE TRAFFICATA LA ZONA SUD DEL RACCORDO DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI

CON CODE A TRATTI TRA IL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO E L’USCITA PER LA ROMA

NAPOLI. IN QUESTO CASO LE CODE INTERESSANO ENTRAMBE LE CARREGGIATATE.

ANCORA CODE SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, COSÌ COME CI

SONO CODE SULLA FLAMINIA E SULLA SALARIA RISPETTIVAMENTE TRA LABARO E IL

BIVIO DI TOR DI QUINTO E DALL’AEROPORTO DELL’URBE A VIA DEI PRATI FISCALI.

SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA CODE DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI ALLA

TANGENZIALE EST. IN TANGENZIALE CODE DA PONTE DELLE VALLI ALL’USCITA

PARIOLI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.

AL DELLA VITTORIA INCIDENTE IN VIA DEI ROBILANT ALL’ALTEZZA DI PIAZZA

MARESCIALLO DIAZ, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI. ALTRO INCIDENTE ALLA

BUFALOTTA IN VIA CARMELO BENE ALL’ALTEZZA DI VIA ALBERTO LIONELLO.

SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA AL VIA DA OGGI LA CHIUSURA DELLA STAZIONE

DI BALDO DEGLI UBALDI DOVE I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE. STAZIONI

ALTERNATIVE VALLE AURELIA O CORNELIA. POTENZIATA LA LINEA BUS 480.

