Traffico Roma del 18-10-2019 ore 12:30

NON MOLTO IL TRAFFICO REGISTRATO AL MOMENTO;

LUNGHE CODE SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E SETTEVILLE DI GUIDONIA. SI

TRATTA DI UN INCIDENTE.

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA,

APPIA E ROMANINA.

CI SONO CODE SULLA ROMA FIUMICINO DA VIA ISACCO NEWTON E L’USCITA PER VIA

DELLA MAGLIANA. LA CAUSA UN INCIDENTE DI LIEVE ENTITÀ.

INCIDENTE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI NEI PRESSI DELL’OSPEDALE GEMELLI.

CI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI.

ANCORA QUALCHE PROBLEMA SULLA VIA APPIA ANTICA DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE

SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO IN CORRISPONDENZA DELL’INTERSEZIONE CON

LA VIA ARDEATINA

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

———————–

AUTORE: BAIOCCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma