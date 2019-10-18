Traffico Roma del 18-10-2019 ore 13:30
Più informazioni su
SUL LUNGOTEVERE DEGLI ANGUILLARA PER INCIDENTE CODE ALTEZZA PIAZZA BELLI
INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE A NORD DELLA CAPITALE SU VIA
MONTE GIBERTO ALL’INCORCIO CON VIA SERRAPETRONA
RALLENTENTAMENTI PER UN VEICOLO FERMO ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI
XXIII VERSO SAN GIOVANNI
ALTRI RALLENTAMENTI MA DOVUTI AL TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE TRA
CORSO DI FRANCIA E SALARIA VERSO SAN GIOVANNI
PER QUANTO RIGURDA IL RACCORDO ANULARE SI REGISTRANO ANCORA RALLENTAMENTI
LUNGO LA CAREGGIATA ESTERNA TRA CRISTOFORO COLOMBO E L’USCITA PER ROMA SUD
E IN INTERNA TRA LO SVICNOLO PER LA A24 E CASILINA
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
———————–
AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma