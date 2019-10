Traffico Roma del 18-10-2019 ore 13:30

SUL LUNGOTEVERE DEGLI ANGUILLARA PER INCIDENTE CODE ALTEZZA PIAZZA BELLI

INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE A NORD DELLA CAPITALE SU VIA

MONTE GIBERTO ALL’INCORCIO CON VIA SERRAPETRONA

RALLENTENTAMENTI PER UN VEICOLO FERMO ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI

XXIII VERSO SAN GIOVANNI

ALTRI RALLENTAMENTI MA DOVUTI AL TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE TRA

CORSO DI FRANCIA E SALARIA VERSO SAN GIOVANNI

PER QUANTO RIGURDA IL RACCORDO ANULARE SI REGISTRANO ANCORA RALLENTAMENTI

LUNGO LA CAREGGIATA ESTERNA TRA CRISTOFORO COLOMBO E L’USCITA PER ROMA SUD

E IN INTERNA TRA LO SVICNOLO PER LA A24 E CASILINA

———————–

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma