Traffico Roma del 18-10-2019 ore 14:30
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SULLA VIA CASSIA PER INCIDENTE RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI VIA PARETO
E SEMPRE PER INCIDENTE E’ ANCORA DIFFICILE LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL
LUNGOTEVERE DEGLI ANGUILLARA NEI PRESSI DI PIAZZA BELLI
INCIDENTE CON CODE ANCHE SUL PONTE GARIBALDI ALTEZZA LUNGOTEVERE DEI
PIERLEONI
FILE PER TRAFFICO SUL LUNGOTEVERE TRA PONTE CAVOUR E PONTE GARIBALDI VERSO
PONTE TESTACCIO
RALLENTAMENTI MA DOVUTI AL TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE TRA CORSO DI
FRANCIA E SALARIA E TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24 TUTTO VERSO SAN GIOVANNI
PER QUANTO RIGUARDA IL RACCORDO ANULARE SI REGISTRANO ANCORA RALLENTAMENTI
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA CRISTOFORO COLOMBO E L’USCITA PER ROMA SUD
E IN INTERNA TRA LO SVINCOLO PER LA A24 E CASILINA
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma