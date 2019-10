Traffico Roma del 18-10-2019 ore 16:30

A NORD DI ROMA FILE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA SALARIA ALTEZZA

TANGENZIALE EST NELLE DUE DIREZIONI

SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA E

TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24 TUTTO VERSO SAN GIOVANNI E IN DIREZIONE STADIO

TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E SALARIA

CODE VERSO ROMA CENTRO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA

TANGENZIALE EST

IN CENTRO PER INCIDENTE CODE SUL LUNGOTEVERE DEGLI ANGUILLARA NEI

PRESSI DI PIAZZA BELLI

PER QUANTO RIGURDA IL RACCORDO ANUARE RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE LUNGO

LA CARREGGIATA ESTERNA TRA CRISTOFORO COLOMBO E L’USCITA PER ROMA SUD E IN

INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E SVINCOLO A24

