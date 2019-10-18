Traffico Roma del 18-10-2019 ore 16:30
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A NORD DI ROMA FILE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA SALARIA ALTEZZA
TANGENZIALE EST NELLE DUE DIREZIONI
SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA E
TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24 TUTTO VERSO SAN GIOVANNI E IN DIREZIONE STADIO
TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E SALARIA
CODE VERSO ROMA CENTRO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA
TANGENZIALE EST
IN CENTRO PER INCIDENTE CODE SUL LUNGOTEVERE DEGLI ANGUILLARA NEI
PRESSI DI PIAZZA BELLI
PER QUANTO RIGURDA IL RACCORDO ANUARE RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE LUNGO
LA CARREGGIATA ESTERNA TRA CRISTOFORO COLOMBO E L’USCITA PER ROMA SUD E IN
INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E SVINCOLO A24
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma