Traffico Roma del 18-10-2019 ore 18:00
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MOLTI GLI INCIDENTI CHE SI SONO VERIFICATI IN QUESTE ORE SULLE STRDE DELLA
CAPITALE
E PROPRIO PER INCIDENTE CODE SULLA NOMENTANA ALTEZZA VIA VAL BREMBANA,
SEMPRE PER INCIDENTI FILE SU VIA DEI CAMPI SPORTIVI ALTEZZA LUNGO TEVERE
DELL’ACQUA ACETOSA
INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ANCHE SU VIA FRANCESCO CARACCIOLO
NEI PRESSI DI VIA PISANI E IN VIA DELLE ALBIZZIE ALTEZZA DI VIALE DELLA
PRIMAVERA
RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO INTENSO NELLE DUE DIREZIONI SULLA FLAMINIA
DAL RACCORDO ANUALRE A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA TRA IL RACCORDO
ANUALRE E LA TANGENZIALE
SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA E
TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E SVINCOLO A24 TUTTO VERSO SAN GIOVANNI E IN
DIREZIONE STADIO DALLA TIBURTINA ALLA SALARIA
CODE IN USCITA DA ROMA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA LA TANGENZIALE
EST E PALMIRO TOGLIATTI
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE LUNGO LA CARREGGIATA
ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E L’USCITA PER ROMA SUD. DISAGI AL TRAFFICO
ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA, FILE TRA CASAL DEL MARMO E SALARIA, TRA
SETTEBAGNI E LO SVINCOLO A24
FILE CHE RITROVIAMO SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO ANULARE A VIA ISACCO
NEWTON VERSO L’EUR
SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA AL VIA DA OGGI LA CHIUSURA DELLA STAZIONE
DI BALDO DEGLI UBALDI, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE. STAZIONI
ALTERNATIVE VALLE AURELIA O CORNELIA. POTENZIATA LA LINEA BUS 480.
ALL’AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA LA FESTA DEL CINEMA DI ROMA. CAMBIA
QUINDI LA VIABILITÀ IN ALCUNE STRADE DEL VILLAGGIO OLIMPICO, RACCOMANDIAMO
LE DOVUTE ATTENZIONI ALLA SEGNALETICA. PER RAGGIUNGERE L’AUDITORIUM
SUGGERIAMO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA SINO ALLA FERMATA FLAMINIO,
QUINDI IL TRAM DUE IN DIREZIONE PIAZZA MANCINI
LA CHIUSURA DELLA MANIFESTAZIONE DOMENICA 27 OTTOBRE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma