Traffico Roma del 18-10-2019 ore 18:00

MOLTI GLI INCIDENTI CHE SI SONO VERIFICATI IN QUESTE ORE SULLE STRDE DELLA

CAPITALE

E PROPRIO PER INCIDENTE CODE SULLA NOMENTANA ALTEZZA VIA VAL BREMBANA,

SEMPRE PER INCIDENTI FILE SU VIA DEI CAMPI SPORTIVI ALTEZZA LUNGO TEVERE

DELL’ACQUA ACETOSA

INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ANCHE SU VIA FRANCESCO CARACCIOLO

NEI PRESSI DI VIA PISANI E IN VIA DELLE ALBIZZIE ALTEZZA DI VIALE DELLA

PRIMAVERA

RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO INTENSO NELLE DUE DIREZIONI SULLA FLAMINIA

DAL RACCORDO ANUALRE A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA TRA IL RACCORDO

ANUALRE E LA TANGENZIALE

SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA E

TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E SVINCOLO A24 TUTTO VERSO SAN GIOVANNI E IN

DIREZIONE STADIO DALLA TIBURTINA ALLA SALARIA

CODE IN USCITA DA ROMA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA LA TANGENZIALE

EST E PALMIRO TOGLIATTI

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE LUNGO LA CARREGGIATA

ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E L’USCITA PER ROMA SUD. DISAGI AL TRAFFICO

ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA, FILE TRA CASAL DEL MARMO E SALARIA, TRA

SETTEBAGNI E LO SVINCOLO A24

FILE CHE RITROVIAMO SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO ANULARE A VIA ISACCO

NEWTON VERSO L’EUR

SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA AL VIA DA OGGI LA CHIUSURA DELLA STAZIONE

DI BALDO DEGLI UBALDI, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE. STAZIONI

ALTERNATIVE VALLE AURELIA O CORNELIA. POTENZIATA LA LINEA BUS 480.

ALL’AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA LA FESTA DEL CINEMA DI ROMA. CAMBIA

QUINDI LA VIABILITÀ IN ALCUNE STRADE DEL VILLAGGIO OLIMPICO, RACCOMANDIAMO

LE DOVUTE ATTENZIONI ALLA SEGNALETICA. PER RAGGIUNGERE L’AUDITORIUM

SUGGERIAMO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA SINO ALLA FERMATA FLAMINIO,

QUINDI IL TRAM DUE IN DIREZIONE PIAZZA MANCINI

LA CHIUSURA DELLA MANIFESTAZIONE DOMENICA 27 OTTOBRE.

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma