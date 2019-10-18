Traffico Roma del 18-10-2019 ore 19:00
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POCO E’ CAMBIATO RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO
PER INCIDENTE CODE SULLA NOMENTANA ALTEZZA VIA VAL BREMBANA, SEMPRE PER
INCIDENTE FILE SU VIA DEI CAMPI SPORTIVI NEI PRESSI DI LUNGO TEVERE
DELL’ACQUA ACETOSA
INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ANCHE SU VIA FRANCESCO CARACCIOLO
NEI PRESSI DI VIA PISANI E IN VIA DELLE ALBIZZIE ALTEZZA DI VIALE DELLA
PRIMAVERA
RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO INTENSO NELLE DUE DIREZIONI SULLA FLAMINIA
DAL RACCORDO ANUALRE A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA TRA IL RACCORDO
ANUALRE E LA TANGENZIALE
SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA E
TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E SVINCOLO A24 TUTTO VERSO SAN GIOVANNI E IN
DIREZIONE STADIO DALLA TIBURTINA ALLA SALARIA
CODE IN USCITA DA ROMA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA LA TANGENZIALE
EST E PALMIRO TOGLIATTI
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE LUNGO LA CARREGGIATA
ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E L’USCITA PER ROMA SUD. DISAGI AL TRAFFICO
ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA, FILE TRA CASAL DEL MARMO E SALARIA, TRA
SETTEBAGNI E LO SVINCOLO A24
FILE CHE RITROVIAMO SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO ANULARE A VIA ISACCO
NEWTON VERSO L’EUR
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma