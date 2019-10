Traffico Roma del 18-10-2019 ore 19:30

INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE

LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E L’USCITA PER ROMA SUD,

FILE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E TRA SETTEBAGNI E

LO SVINCOLO A24

SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA E

TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E SVINCOLO A24, TUTTO VERSO SAN GIOVANNI

RALLENTAMENTI IN USCITA DA ROMA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA LA

TANGENZIALE EST E IL RACCORDO ANULARE

FILE CHE RITROVIAMO SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO ANULARE A VIA ISACCO

NEWTON VERSO L’EUR

IN CITTA’ PER INCIDENTI DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SULLA NOMENTANA ALTEZZA

VIA VAL BREMBANA, SU VIA DEI CAMPI SPORTIVI NEI PRESSI DI LUNGO TEVERE

DELL’ACQUA ACETOSA E POI VIA FRANCESCO CARACCIOLO NEI PRESSI DI VIA PISANI

E IN VIA DELLE ALBIZZIE ALTEZZA DI VIALE DELLA PRIMAVERA

ALL’AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA LA FESTA DEL CINEMA DI ROMA. CAMBIA

QUINDI LA VIABILITÀ IN ALCUNE STRADE DEL VILLAGGIO OLIMPICO, RACCOMANDIAMO

LE DOVUTE ATTENZIONI ALLA SEGNALETICA. PER RAGGIUNGERE L’AUDITORIUM

SUGGERIAMO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA SINO ALLA FERMATA FLAMINIO,

QUINDI IL TRAM DUE IN DIREZIONE PIAZZA MANCINI. LA CHIUSURA DELLA

MANIFESTAZIONE DOMENICA 27 OTTOBRE.

———————–

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma