Traffico Roma del 18-10-2019 ore 19:30
Più informazioni su
INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E L’USCITA PER ROMA SUD,
FILE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E TRA SETTEBAGNI E
LO SVINCOLO A24
SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA E
TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E SVINCOLO A24, TUTTO VERSO SAN GIOVANNI
RALLENTAMENTI IN USCITA DA ROMA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA LA
TANGENZIALE EST E IL RACCORDO ANULARE
FILE CHE RITROVIAMO SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO ANULARE A VIA ISACCO
NEWTON VERSO L’EUR
IN CITTA’ PER INCIDENTI DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SULLA NOMENTANA ALTEZZA
VIA VAL BREMBANA, SU VIA DEI CAMPI SPORTIVI NEI PRESSI DI LUNGO TEVERE
DELL’ACQUA ACETOSA E POI VIA FRANCESCO CARACCIOLO NEI PRESSI DI VIA PISANI
E IN VIA DELLE ALBIZZIE ALTEZZA DI VIALE DELLA PRIMAVERA
ALL’AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA LA FESTA DEL CINEMA DI ROMA. CAMBIA
QUINDI LA VIABILITÀ IN ALCUNE STRADE DEL VILLAGGIO OLIMPICO, RACCOMANDIAMO
LE DOVUTE ATTENZIONI ALLA SEGNALETICA. PER RAGGIUNGERE L’AUDITORIUM
SUGGERIAMO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA SINO ALLA FERMATA FLAMINIO,
QUINDI IL TRAM DUE IN DIREZIONE PIAZZA MANCINI. LA CHIUSURA DELLA
MANIFESTAZIONE DOMENICA 27 OTTOBRE.
Per rimanere sempre aggiornati su traffico e viabilità in tempo reale vi
invitiamo a scaricare l’applicazione gratuita Luceverde e a seguire il
nostro profilo Twitter @LuceverdeRadio.
———————–
AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma