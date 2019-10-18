Traffico Roma del 18-10-2019 ore 20:00
Più informazioni su
ANCORA INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E A TRATTI
CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E L’USCITA PER ROMA
SUD, FILE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E TRA
SETTEBAGNI E LO SVINCOLO A24
SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA E
TRA VIA DEI MONTI TI BURTINI E SVINCOLO A24, TUTTO VERSO SAN GIOVANNI
RALLENTAMENTI IN USCITA DA ROMA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA LA
TANGENZIALE EST E IL RACCORDO ANULARE
IN CITTA’ PER INCIDENTI POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIA PACINOTTI ALTEZZA
PIAZZALE DELLA RADIO, SU VIA ELENIANA LATO PORTA MAGGIORE E POI SU VIA
DELLA CECCHIGNOLA NEI PRESSI DI VIA DEL CASALE ZOLA E SU VIA PORTUENSE
INCROCIO CON VICOLO CLEMENTI
SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA AL VIA DA OGGI LA CHIUSURA DELLA STAZIONE
DI BALDO DEGLI UBALDI, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE. STAZIONI
ALTERNATIVE VALLE AURELIA O CORNELIA. POTENZIATA LA LINEA BUS 480.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
———————–
AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma