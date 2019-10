Traffico Roma del 18-10-2019 ore 20:00

ANCORA INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E A TRATTI

CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E L’USCITA PER ROMA

SUD, FILE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E TRA

SETTEBAGNI E LO SVINCOLO A24

SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA E

TRA VIA DEI MONTI TI BURTINI E SVINCOLO A24, TUTTO VERSO SAN GIOVANNI

RALLENTAMENTI IN USCITA DA ROMA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA LA

TANGENZIALE EST E IL RACCORDO ANULARE

IN CITTA’ PER INCIDENTI POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIA PACINOTTI ALTEZZA

PIAZZALE DELLA RADIO, SU VIA ELENIANA LATO PORTA MAGGIORE E POI SU VIA

DELLA CECCHIGNOLA NEI PRESSI DI VIA DEL CASALE ZOLA E SU VIA PORTUENSE

INCROCIO CON VICOLO CLEMENTI

SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA AL VIA DA OGGI LA CHIUSURA DELLA STAZIONE

DI BALDO DEGLI UBALDI, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE. STAZIONI

ALTERNATIVE VALLE AURELIA O CORNELIA. POTENZIATA LA LINEA BUS 480.

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma