Traffico Roma del 18-11-2019 ore 07:30
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GIÀ MOLTO INTENSO IL TRAFFICO NELLA ZONA SUD EST DEL RACCORDO ANULARE.
LUNGHE CODE IN CARREGGIATA INTERNA, A PARTIRE DALLA PRENESTINA FINO
ALL’ARDEATINA. A PROVOCARE DISAGI, UN INCIDENTE TRA L’APPIA E L’ARDEATINA.
RIPERCUSSIONI INEVITABILI PER CHI PROVIENE DA CIAMPINO E DA TORRENOVA
ATTRAVERSO LA DIRAMAZIONE AUTOSTRADALE.
SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO DISAGI, ANCHE PER UN INCIDENTE, NELLA ZONA DI
ACILIA. SI PROCEDE IN CODA.
PER TRAFFICO, CODE SULLA A24 TRA SETTECAMINI, IL BIVIO PER IL RACCORDO E
L’USCITA PER VIALE TOGLIATTI.
VERSO LA TANGENZIALE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLE VIE FLAMINIA E
SALARIA.
TORNIAMO SUL RACCORDO ANULARE. ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA IN DIREZIONE
FIUMICINO, UN VEICOLO IN PANNE POTREBBE OSTACOLARE LA CIRCOLAZIONE.
PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO GRATUITO 800.18.34.34.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma