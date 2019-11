Traffico Roma del 18-11-2019 ore 07:30

GIÀ MOLTO INTENSO IL TRAFFICO NELLA ZONA SUD EST DEL RACCORDO ANULARE.

LUNGHE CODE IN CARREGGIATA INTERNA, A PARTIRE DALLA PRENESTINA FINO

ALL’ARDEATINA. A PROVOCARE DISAGI, UN INCIDENTE TRA L’APPIA E L’ARDEATINA.

RIPERCUSSIONI INEVITABILI PER CHI PROVIENE DA CIAMPINO E DA TORRENOVA

ATTRAVERSO LA DIRAMAZIONE AUTOSTRADALE.

SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO DISAGI, ANCHE PER UN INCIDENTE, NELLA ZONA DI

ACILIA. SI PROCEDE IN CODA.

PER TRAFFICO, CODE SULLA A24 TRA SETTECAMINI, IL BIVIO PER IL RACCORDO E

L’USCITA PER VIALE TOGLIATTI.

VERSO LA TANGENZIALE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLE VIE FLAMINIA E

SALARIA.

TORNIAMO SUL RACCORDO ANULARE. ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA IN DIREZIONE

FIUMICINO, UN VEICOLO IN PANNE POTREBBE OSTACOLARE LA CIRCOLAZIONE.

PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE CHIAMA LUCEVERDE AL

NUMERO GRATUITO 800.18.34.34.

———————–

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma