Traffico Roma del 18-11-2019 ore 08:00
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SUL RACCORDO ANULARE LUNGHE CODE IN CARREGGIATA INTERNA: SI PROCEDE IN FILA
DALLA PRENESTINA ALL’ARDEATINA. ORA I DISAGI SONO A CAUSA DEL TRAFFICO, IN
PRECEDENZA C’ERA UN INCIDENTE. PER I DISAGI SUL RACCORDO RIPERCUSSIONI PER
CHI PROVIENE DA CIAMPINO E DA TORRENOVA, MA RISOLTO L’INCIDENTE DOVREBBE
MIGLIORARE LA CIRCOLAZIONE.
ALTRI DISAGI SUL RACCORDO. CI SPOSTIAMO IN CARREGGIATA ESTERNA. CODE TRA LA
PRENESTINA E LA TIBURTINA, DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NELLA ZONA NORD E A
SEGUIRE CODE TRA LA TRIONFALE E L’USCITA BOCCEA.
DISAGI SULLA A24 DA SETTECAMINI ALLA TANGENZIALE, ANCHE QUI CODE.
IN TANGENZIALE FILE ALL’ALTEZZA DI SAN GIOVANNI, E RALLENTAMENTI TRA LA
TIBURTINA E IL BIVIO PER LA SALARIA.
SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO INCIDENTE RISOLTO NELLA ZONA DI ACILIA. ORA
DISAGI PER TRAFFICO.
PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO GRATUITO 800.18.34.34.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma