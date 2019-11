Traffico Roma del 18-11-2019 ore 09:00

SUL RACCORDO ANULARE INCIDENTE TRA LA VIA SALARIA E IL SANT’ANDREA, SIAMO

IN CARREGGIATA ESTERNA, RIPERCUSSIONI CON INCOLONNAMENTI VERSO LA CASSIA

MENTRE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO, TRA PRENESTINA E APPIA,

ABBIAMO CODE PER TRAFFICO, ANCHE SE IN PRECEDENZA C’ERA UN INCIDENTE.

INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE TRA SAN PIETRO E TRASTEVERE. L’INCIDENTE È SUL

LUNGOTEVERE GIANICOLENSE. RIPERCUSSIONI ARRIVANDO DALLA ZONA PRATI.

INCIDENTE SULL’ARDEATINA ALTEZZA RACCORDO, CODE DAL DIVINO AMORE.

SULLA ROMA-FIUMICINO CODE PER INCIDENTE VERSO L’AEROPORTO TRA LA FIERA E IL

BIVIO PER CIVITAVECCHIA.

SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO INCIDENTE RISOLTO ALL’ALTEZZA DI VIA DI

MALAFEDE, ORA CODE PER TRAFFICO NELLA ZONA DI ACILIA.

PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE CHIAMA LUCEVERDE AL

NUMERO GRATUITO 800.18.34.34.

———————–

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma