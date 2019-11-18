Traffico Roma del 18-11-2019 ore 09:30
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MATTINA IN CUI PROSEGUONO GLI INCIDENTI.
SUL RACCORDO ANULARE, ORA STA PROVOCANDO RIPERCUSSIONI UN INCIDENTE
AVVENUTO TRA VIA DELLA PISANA E IL BIVIO PER FIUMICINO. RISOLTO INVECE
L’INCIDENTE NELLA ZONA NORD TRA LA FLAMINIA E IL SANT’ANDREA
A24 CON INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIALE TOGLIATTI. RIPERCUSSIONI DA PRIMA
DEL RACCORDO, A PARTIRE DA PONTE DI NONA.
IN TANGENZIALE INCIDENTE TRA LA A24 E LA TIBURTINA VERSO LA NOMENTANA.
INCIDENTE SULL’ARDEATINA ALTEZZA RACCORDO, CODE DA PRIMO DEL DIVINO AMORE.
SUL LUNGOTEVERE LUNGHE CODE DALLA ZONA PRATI A TRASTEVERE, QUI C’ERA UN
INCIDENTE.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma