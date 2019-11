Traffico Roma del 18-11-2019 ore 10:00

A24 CON INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIALE TOGLIATTI. RIPERCUSSIONI

DALL’ALTEZZA DEL RACCORDO

IN TANGENZIALE INCIDENTE TRA LA A24 E LA TIBURTINA VERSO LA NOMENTANA.

INCIDENTE TRA LA VIA FLAMINIA E CORSO FRANCIA.

RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA TUSCOLANA IN USCITA DA ROMA.

SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA

DEL BIVIO PER FIUMICINO, TRAFFICO E DISAGI IN INTERNA TRA LA PRENESTINA E

LA TUSCOLANA.

SUL LUNGOTEVERE LUNGHE CODE DALLA ZONA PRATI A TRASTEVERE

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO

SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE ROMA

———————–

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma