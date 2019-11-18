Traffico Roma del 18-11-2019 ore 10:00
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A24 CON INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIALE TOGLIATTI. RIPERCUSSIONI
DALL’ALTEZZA DEL RACCORDO
IN TANGENZIALE INCIDENTE TRA LA A24 E LA TIBURTINA VERSO LA NOMENTANA.
INCIDENTE TRA LA VIA FLAMINIA E CORSO FRANCIA.
RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA TUSCOLANA IN USCITA DA ROMA.
SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA
DEL BIVIO PER FIUMICINO, TRAFFICO E DISAGI IN INTERNA TRA LA PRENESTINA E
LA TUSCOLANA.
SUL LUNGOTEVERE LUNGHE CODE DALLA ZONA PRATI A TRASTEVERE
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma