Traffico Roma del 18-11-2019 ore 11:30

SULLA VIA SALARIA TRANSITO SU CARREGGIATA RIDOTTA ALL’ALTEZZA

DELL’AEROPORTO DELL’URBE E CONSEGUENTI DISAGI, RIPERCUSSIONI PER LA

CIRCOLAZIONE, IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE CON INCOLONNAMENTI

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE ANCHE A

CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE.

DISAGI PER UN VEICOLO IN PANNE SULLA VIA ARDEATINA ALL’ALTEZZA DEL

RACCORDO. RIPERCUSSIONI PROVENENDO DAL DIVINO AMORE.

RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA VIA TUSCOLANA ALTEZZA RACCORDO IN

USCITA DA ROMA.

CHIUSO PER ALLAGAMENTI IL SOTTOPASSO DEL LUNGOTEVERE IN SASSIA IN DIREZIONE

DI VIA GREGORIO VII. CHI ARRIVA DA SAN PIETRO E DALLA ZONA PRATI PUÒ

COMUNQUE PERCORRERLO VERSO TRASTEVERE.

IN CORSO LO SCIOPERO IN ROMA TPL, LE LINEE BUS PERIFERICHE. TANTE LE LINEE

CHE POTREBBERO RESTARE FERME, CIRCA UNA NOVANTINA.

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma