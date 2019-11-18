Traffico Roma del 18-11-2019 ore 12:30
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SULLA VIA SALARIA TRANSITO SU CARREGGIATA RIDOTTA ALL’ALTEZZA
DELL’AEROPORTO DELL’URBE E CONSEGUENTI DISAGI, RIPERCUSSIONI PER LA
CIRCOLAZIONE, IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE CON INCOLONNAMENTI
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE ANCHE A
CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE.
DISAGI PER UN VEICOLO IN PANNE SULLA VIA ARDEATINA ALL’ALTEZZA DEL
RACCORDO. RIPERCUSSIONI PROVENENDO DAL DIVINO AMORE.
RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA VIA TUSCOLANA ALTEZZA RACCORDO IN
USCITA DA ROMA.
CHIUSO PER ALLAGAMENTI IL SOTTOPASSO DEL LUNGOTEVERE IN SASSIA IN DIREZIONE
DI VIA GREGORIO VII. CHI ARRIVA DA SAN PIETRO E DALLA ZONA PRATI PUÒ
COMUNQUE PERCORRERLO VERSO TRASTEVERE.
IN CORSO LO SCIOPERO IN ROMA TPL, LE LINEE BUS PERIFERICHE. TANTE LE LINEE
CHE POTREBBERO RESTARE FERME, CIRCA UNA NOVANTINA.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma