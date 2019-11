Traffico Roma del 18-11-2019 ore 13:30

LAVORI IN CORSO E FORTI RIPERCUSSIONI PER LA CIRCOLAZIONE SULLA VIA DEL

MARE TRA ACILIA E VITINIA. RIPERCUSSIONI NELLE DUE DIREZIONI.

SUL LUNGOTEVERE RALLENTAMENTI E CODE TRA SAN PIETRO E TRASTEVERE. DISAGI,

RIPERCUSSIONI, PER LA CHIUSURA DEL SOTTOPASSO DEL LUNGOTEVERE IN SASSIA:

TUNNEL CHIUSO IN DIREZIONE DI GREGORIO VII. PER ARRIVARE IN VIA GREGORIO

VII BISOGNA ENTRARE NEL TUNNEL ARRIVANDO DA PIAZZA DELLA ROVERE.

PER GUASTI TECNICI POSSIBILI RITARDI PER LE LINEE TRAM 3 E 8.

SCIOPERO IN CORSO IN ROMA TPL. LINEE BUS PERIFERICHE CHE POTREBBERO RESTARE

FERME FINO ALLE 17; TRA LE 17 E LE 20, MOMENTANEA INTERRUZIONE DELLO

SCIOPERO.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO

SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE ROMA

———————–

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma