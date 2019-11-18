Traffico Roma del 18-11-2019 ore 15:30
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RIAPERTO IL SOTTOPASSO DEL LUNGOTEVERE IN SASSIA: IL TUNNEL ERA CHIUSO
IN DIREZIONE DI VIA GREGORIO VII.
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO
DELLA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA, IN
CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA DALLO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE ROMA
SUD E L’APPIA..
BREVI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA
TANGENZIALE EST . RIPRISTINATE LE LINEE DEL TRAM 3 E 8 SULL’INTERA
TRATTA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma