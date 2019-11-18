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Traffico Roma del 18-11-2019 ore 16:30

di - 18 Novembre 2019 - 16:30

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RIAPERTO   IL  SOTTOPASSO DEL LUNGOTEVERE IN SASSIA: IL TUNNEL ERA CHIUSO
IN DIREZIONE DI  VIA GREGORIO VII. 
SUL RACCORDO ANULARE  RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO  TRA LO SVINCOLO
DELLA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD  IN CARREGGIATA ESTERNA, IN
CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA DALLO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE  ROMA
SUD E L’APPIA..
 BREVI RALLENTAMENTI  SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA 
TANGENZIALE EST . RIPRISTINATE LE LINEE DEL TRAM  3 E 8 SULL’INTERA
TRATTA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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