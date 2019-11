Traffico Roma del 18-11-2019 ore 16:30

RIAPERTO IL SOTTOPASSO DEL LUNGOTEVERE IN SASSIA: IL TUNNEL ERA CHIUSO

IN DIREZIONE DI VIA GREGORIO VII.

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO

DELLA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA, IN

CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA DALLO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE ROMA

SUD E L’APPIA..

BREVI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA

TANGENZIALE EST . RIPRISTINATE LE LINEE DEL TRAM 3 E 8 SULL’INTERA

TRATTA.

