Traffico Roma del 18-11-2019 ore 17:00
Più informazioni su
SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO
RALLENTAMENTI TRA PARCO DEI MEDICI E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DI
QUEST’ULTIMA.
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO
DELLA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA, IN
CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA DALLO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE ROMA
SUD E L’APPIA..
UN INCIDENTE IN VIA TOMMASO SILVESTRI, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA
ANGELO FAVA.
SU VIA DEL FORO ITALICO, CODE PER TRAFFICO TRA VIA DELLA FARNESINA E
VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE SAN GIOVANNI.
TRASPORTO PUBBLICO LA LINEA TRAM 19 INTERROTTA PER UN GUASTO TECNICO
PRESSO LA FERMATA BELLE ARTI. . BUS SOSTITUTIVI NELLA TRATTA VALLE GIULIA
PIAZZA RISORGIMENTO.,
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
———————–
AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma