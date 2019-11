Traffico Roma del 18-11-2019 ore 17:00

SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO

RALLENTAMENTI TRA PARCO DEI MEDICI E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DI

QUEST’ULTIMA.

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO

DELLA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA, IN

CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA DALLO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE ROMA

SUD E L’APPIA..

UN INCIDENTE IN VIA TOMMASO SILVESTRI, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA

ANGELO FAVA.

SU VIA DEL FORO ITALICO, CODE PER TRAFFICO TRA VIA DELLA FARNESINA E

VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE SAN GIOVANNI.

TRASPORTO PUBBLICO LA LINEA TRAM 19 INTERROTTA PER UN GUASTO TECNICO

PRESSO LA FERMATA BELLE ARTI. . BUS SOSTITUTIVI NELLA TRATTA VALLE GIULIA

PIAZZA RISORGIMENTO.,

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.

———————–

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma