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Traffico Roma del 18-11-2019 ore 17:00

di - 18 Novembre 2019 - 17:00

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SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO A CAUSA DI UN  INCIDENTE CI SONO
RALLENTAMENTI TRA PARCO DEI MEDICI E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DI
QUEST’ULTIMA.
SUL RACCORDO ANULARE  RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO  TRA LO SVINCOLO
DELLA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD  IN CARREGGIATA ESTERNA, IN
CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA DALLO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE  ROMA
SUD E L’APPIA..
  UN INCIDENTE  IN VIA TOMMASO SILVESTRI, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI  VIA
ANGELO FAVA.
SU VIA DEL FORO ITALICO,  CODE PER TRAFFICO TRA VIA  DELLA FARNESINA E
VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE SAN GIOVANNI.
TRASPORTO PUBBLICO  LA LINEA TRAM 19 INTERROTTA PER UN GUASTO TECNICO
PRESSO  LA FERMATA BELLE ARTI. . BUS SOSTITUTIVI NELLA TRATTA VALLE GIULIA
PIAZZA RISORGIMENTO.,
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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