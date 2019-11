Traffico Roma del 18-11-2019 ore 17:30

TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, CODE A

TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA, STESSA SITUAZIONE IN

CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA, TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E

PIU’ AVANTI TRA LAURENTINA E LA ROMA FIUMICINO, QUI ANCHE PER INCIDENTE.

SEMPRE PER INCIDENTE CODE SU VIA PONTINA DAL RACCORDO ANULARE A CASTEL DI

DECIMA VERSO POMEZIA. INCIDENTE E CODE SULLA ROMA FIUMICINO DA VIA ISACCO

NEWTON A VIA DELLA MAGLIANA-OSTIENSE VERSO IL CENTRO CITTA’

SONO INVECE I LAVORI A PROVOCARE RALLENTAMENTI E CODE SU VIA SALARIA

DALL’AEROPORTO DELL’URBE A VIA DI PRATI FISCALI VERSO IL CENTRO.

SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE . CODE PER TRAFFICO VERSO

SAN GIOVANNI DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA E PROSEGUENDO SULLA

TANGENZIALE ALTRE FILE FINO AL BIVIO PER LA ROMA TERAMO, CODE ANCHE IN

CARREGGIATA OPPOSTA TRA VIA SALARIA E VIA DI TOR DI QUINTO, OLTRE AL

TRAFFICO E’ SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE..

IN CORSO UNO SCIOPERO DI 24H IN ROMA TPL CHE GESTISCE LE LINEE BUS

PERIFERICHE, TRA LE 17 E LE 20, FASCIA DI GARANZIA. SCIOPERO CON LE STESSE

MODALITÀ, IN COTRAL, IL SERVIZIO DELLE LINEE EXTRAURBANE.

.

———————–

