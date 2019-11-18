Traffico Roma del 18-11-2019 ore 17:30
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TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, CODE A
TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA, STESSA SITUAZIONE IN
CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA, TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E
PIU’ AVANTI TRA LAURENTINA E LA ROMA FIUMICINO, QUI ANCHE PER INCIDENTE.
SEMPRE PER INCIDENTE CODE SU VIA PONTINA DAL RACCORDO ANULARE A CASTEL DI
DECIMA VERSO POMEZIA. INCIDENTE E CODE SULLA ROMA FIUMICINO DA VIA ISACCO
NEWTON A VIA DELLA MAGLIANA-OSTIENSE VERSO IL CENTRO CITTA’
SONO INVECE I LAVORI A PROVOCARE RALLENTAMENTI E CODE SU VIA SALARIA
DALL’AEROPORTO DELL’URBE A VIA DI PRATI FISCALI VERSO IL CENTRO.
SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE . CODE PER TRAFFICO VERSO
SAN GIOVANNI DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA E PROSEGUENDO SULLA
TANGENZIALE ALTRE FILE FINO AL BIVIO PER LA ROMA TERAMO, CODE ANCHE IN
CARREGGIATA OPPOSTA TRA VIA SALARIA E VIA DI TOR DI QUINTO, OLTRE AL
TRAFFICO E’ SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE..
IN CORSO UNO SCIOPERO DI 24H IN ROMA TPL CHE GESTISCE LE LINEE BUS
PERIFERICHE, TRA LE 17 E LE 20, FASCIA DI GARANZIA. SCIOPERO CON LE STESSE
MODALITÀ, IN COTRAL, IL SERVIZIO DELLE LINEE EXTRAURBANE.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma