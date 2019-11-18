Traffico Roma del 18-11-2019 ore 18:00
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SUL RACCORDO ANULARE, CODE IN CARREGGIATA ESTERNA PER TRAFFICO E INCIDENTE
TRA LA ROMA FIUMICINO EL’APPIA, ALTRE FILE IN CARREGGIATA INTERNA TRA
CASSIA BISS E SALARIA, TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E PIU’ AVANTI TRA
LAURENTINA E LA ROMA FIUMICINO.
PER INCIDENTE CODE SU VIA PONTINA DAL RACCORDO ANULARE A CASTEL DI DECIMA
VERSO POMEZIA. INCIDENTE E CODE SULLA ROMA FIUMICINO DA PARCO DE MEDICI A
VIA DELLA MAGLIANA-OSTIENSE VERSO IL CENTRO CITTA’
SONO INVECE I LAVORI A PROVOCARE RALLENTAMENTI E CODE SU VIA SALARIA
DALL’AEROPORTO DELL’URBE A VIA DI PRATI FISCALI VERSO IL CENTRO.
SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE . CODE PER INCIDENTE DA
C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA NELLE DUE DIREZIONI, PROSEGUENDO SULLA
TANGENZIALE VERSO SAN GIOVANNI CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA ROMA
TERAMO.
IN CORSO UNO SCIOPERO DI 24H IN ROMA TPL CHE GESTISCE LE LINEE BUS
PERIFERICHE, TRA LE 17 E LE 20, FASCIA DI GARANZIA. SCIOPERO CON LE STESSE
MODALITÀ, IN COTRAL, IL SERVIZIO DELLE LINEE EXTRAURBANE.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma