Traffico Roma del 18-11-2019 ore 19:00
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SUL RACCORDO ANULARE, INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA PER TRAFFICO E
INCIDENTE TRA LA ROMA FIUMICINO E L’APPIA E PIU’ AVANTI PER TRAFFICO CODE
TRA PRENESTINA E NOMENTANA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TR A
CASSIA BISS E SALARIA, TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E TRA LAURENTINA E LA
ROMA FIUMICINO.
PER INCIDENTE CODE SU VIA PONTINA DAL RACCORDO ANULARE A CASTEL DI DECIMA
VERSO POMEZIA. INCIDENTE E CODE SULLA ROMA FIUMICINO DA PARCO DE MEDICI A
VIA DELLA MAGLIANA-OSTIENSE VERSO IL CENTRO CITTA’
SONO INVECE I LAVORI A PROVOCARE RALLENTAMENTI E CODE SU VIA SALARIA
DALL’AEROPORTO DELL’URBE A VIA DI PRATI FISCALI VERSO IL CENTRO.
SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE . CODE PER INCIDENTE DA
C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA NELLE DUE DIREZIONI, PROSEGUENDO SULLA
TANGENZIALE VERSO SAN GIOVANNI CODE PER TRAFFICO DA VIA TIBURTINA AL BIVIO
PER LA ROMA TERAMO.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma