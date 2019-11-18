Traffico Roma del 18-11-2019 ore 19:30
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SUL RACCORDO ANULARE, INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA PER INCIDENTE
TRA LA ROMA FIUMICINO E LA C.COLOMBO E POI PER TRAFFICO TRA LAURENTINA E
A24 RM-TE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE CASSIA BISS E SALARIA, TRA BUFALOTTA
E APPIA .
PER INCIDENTE ANCORA CODE SU VIA PONTINA DAL RACCORDO ANULARE A CASTEL DI
DECIMA VERSO POMEZIA. INCIDENTE E CODE SULLA ROMA FIUMICINO DA VIA DEL
CAPPELLACCIO A PARCO DE MEDICI VERSO IL RACCORDO ANULARE.
SONO INVECE I LAVORI A PROVOCARE RALLENTAMENTI E CODE SU VIA SALARIA
DALL’AEROPORTO DELL’URBE A VIA DI PRATI FISCALI VERSO IL CENTRO.
INCIDENTE SU VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO, SU
VIA DI BOCCEA IN PROSSIMITA’ DI VIA DI SELVA CANDIDA, SU PIAZZA SAN
GIOVANNI IN LATERANO NEI PRESSI DI VIA MERULANA, IN TUTTI I CASI CI SONO
PROBLEMI PER LA CIRCOLAZIONE.
SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE . CODE DA C.SO DI FRANCIA
A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE ALTRE FILE
DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA ROMA TERAMO, CODE ANCHE VERSO LO STADIO
OLIMPICO TRA LA A24 E VIA SALARIA, OLTRE AL TRAFFICO E’ SEGNALATO ANCHE UN
INCIDENTE.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma