Traffico Roma del 18-11-2019 ore 20:00
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TRAFFICO ANCORA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI IN CARREGGIATA
ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO LA ROMANINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA
INTERNA TRA BUFALOTTA E LA A24 RM-TE .
INCIDENTE SULLA ROMA FIUMICINO RALLENTAMENTI DA VIA DEL CAPPELLACCIO A VIA
ISACCO NEWTON VERSO IL RACCORDO ANULARE.
INCIDENTE ANCHE SU VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CASALE DI SAN
BASILIO, SU VIA DI BOCCEA IN PROSSIMITA’ DI VIA DI SELVA CANDIDA, SU
PIAZZA SAN GIOVANNI IN LATERANO NEI PRESSI DI VIA MERULANA, IN TUTTI I CASI
CI SONO PROBLEMI PER LA CIRCOLAZIONE.
SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE . CODE DA C.SO DI FRANCIA
A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE ALTRE FILE
DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA ROMA TERAMO,
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma