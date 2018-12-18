Traffico Roma del 18-12-2018 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 7:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN
PARTICOLARE A ROMA NORD LE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA
A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE.
CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DEL
GRA A VIA DI GROTTAROSSA, TUTTO SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTÀ
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA A FINO
ALLA TANGENZIALE EST.
PROPRIO SULLA TANGENZIALE EST , VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI
DA VIA DELLE VALLI A CORSO FRANCIA.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA ED
APPIA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA.
SULLA PONTINA CODE DA POMEZIA NORD A CASTEL DI DECIMA VERSO L’EUR.
NUMEROSE LE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA OGGI :
DALLE 9 ALLE 13 MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE E IN PIAZZALE DI PORTA PIA,
NEI PRESSI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI.
DALLE 10 ALLE 14, PRESIDIO DI PROTESTA A PIAZZA DELLA REPUBBLICA
DALLE 11 ALLE 13 MANIFESTAZIONE A PIAZZA SANTI APOSTOLI E IN VIA XX
SETTEMBRE, NEI PRESSI DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA.
TRAFFICO FERROVIARIO RALLENTATO SULLA LINEA FL3, ROMA – VITERBO, PER UN
INCONVENIENTE TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE NELLA STAZIONE DI LA
STORTA. RITARDI FINO A 15 MINUTI PER I CONVOGLI IN VIAGGIO.
DA DANIELE GUERRISI È TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma