Traffico Roma del 18-12-2018 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 7:50
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
INCIDENTE SEGNALATO SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST SULLA
CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA DI VIA LIVORNO : AL
MOMENTO LA STRADA È CHIUSA IN DIREZIONE FORO ITALICO, CON RALLENTAMENTI A
PARTIRE DALLA STAZIONE TIBURTINA
ALTRO INCIDENTE A S.GIOVANNI IN VIA MAGNAGRECIA IN PROSSIMITÀ DI VIA
AMITERNO : INEVITABILI I RALLENTAMENTI IN TUTTA LA ZONA CIRCOSTANTE.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI DALLA NOMENTANA AL BIVIO CON
L’A24 E A SEGUIRE CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA, MENTRE IN
ESTERNA SI RALLENTA TRA BOCCEA E VIA DEL PESCACCIO E TRA CASILINA E
TIBURTINA.
SULLA PONTINA CODE DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA VERSO L’EUR.
NUMEROSE LE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA OGGI :
DALLE 9 ALLE 13 MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE E IN PIAZZALE DI PORTA PIA,
NEI PRESSI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI.
DALLE 10 ALLE 14, PRESIDIO DI PROTESTA A PIAZZA DELLA REPUBBLICA
DALLE 11 ALLE 13 MANIFESTAZIONE A PIAZZA SANTI APOSTOLI E IN VIA XX
SETTEMBRE, NEI PRESSI DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA.
TRAFFICO FERROVIARIO RALLENTATO SULLA LINEA FL3, ROMA – VITERBO, PER UN
INCONVENIENTE TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE NELLA STAZIONE DI LA
STORTA. RITARDI FINO A 15 MINUTI PER I CONVOGLI IN VIAGGIO.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma