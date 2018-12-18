Traffico Roma del 18-12-2018 ore 09:00
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VIABILITÀ ROMA DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 8:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
DIFFICILE LA SITUAZIONE SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST : A
CAUSA DI UN INCIDENTE LA STRADA è CHIUSA TRA VIA LIVORNO E VIA DEI MONTI
TIBURTINI IN DIREZIONE FORO ITALICO, CON RALLENTAMENTI A PARTIRE DALLA
STAZIONE TIBURTINA
ALTRO INCIDENTE A S.GIOVANNI IN VIA MAGNAGRECIA IN PROSSIMITÀ DI VIA
AMITERNO : INEVITABILI I RALLENTAMENTI IN TUTTA LA ZONA CIRCOSTANTE.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST.
SU VIA DEL FORO ITALICO ,VERSO S.GIOVANNI, CODE DA VIALE DI TOR DI QUINTO
ALLA SALARIA, E A SEGUIRE RALLENTAMENTI FINO ALLA NOMENTANA .
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI DALLA DIRAMAZIONE DI ROMA
NORD ALLA TIBURTINA E A SEGUIRE CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA ED
ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA BOCCEA E VIA DEL PESCACCIO,
DALLA ROMA FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE E TRA CASILINA E TIBURTINA.
SULLA PONTINA CODE DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA VERSO L’EUR.
NUMEROSE LE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA OGGI :
DALLE 9 ALLE 13 MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE E IN PIAZZALE DI PORTA PIA,
NEI PRESSI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI.
DALLE 10 ALLE 14, PRESIDIO DI PROTESTA A PIAZZA DELLA REPUBBLICA
DALLE 11 ALLE 13 MANIFESTAZIONE A PIAZZA SANTI APOSTOLI E IN VIA XX
SETTEMBRE, NEI PRESSI DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA.
TRAFFICO FERROVIARIO RALLENTATO SULLA LINEA FL3, ROMA – VITERBO, PER UN
INCONVENIENTE TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE NELLA STAZIONE DI LA
STORTA. RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I CONVOGLI IN VIAGGIO.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma