Traffico Roma del 18-12-2018 ore 09:30

INVARIATA LA SITUAZIONE SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST : A

CAUSA DI UN INCIDENTE LA STRADA È CHIUSA TRA VIA LIVORNO E VIA DEI MONTI

TIBURTINI IN DIREZIONE FORO ITALICO, CON RALLENTAMENTI A PARTIRE DALLA

STAZIONE TIBURTINA

A S.GIOVANNI TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE IN VIA MAGNAGRECIA IN

PROSSIMITÀ DI VIA AMITERNO

AL PINCIANO CHIUSA AL TRAFFICO VIA ANTONIO GRAMSCI ALL’ALTEZZA DI VIA BRUNO

BUOZZI A CAUSA DELLA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA.

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DA TOR CERVARA AL GRA IN USCITA DALLA

CITTÀ, MA ANCHE DA VIALE TOGLIATTI SINO ALLA TANG.EST, VERSO IL CENTRO.

SU VIA DEL FORO ITALICO ,VERSO S.GIOVANNI, CODE DA CORSO FRANCIA A VIA

DELLE VALLI.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA ,

POI DALLA DIRAMAZIONE DI ROMA NORD ALLA TIBURTINA E A SEGUIRE CODE A

TRATTI TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA

TRA BOCCEA E VIA DEL PESCACCIO, DALLA ROMA FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE E

TRA CASILINA E TIBURTINA.

NUMEROSE LE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA OGGI :

DALLE 9 ALLE 13 MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE E IN PIAZZALE DI PORTA PIA,

NEI PRESSI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI.

DALLE 10 ALLE 14, PRESIDIO DI PROTESTA A PIAZZA DELLA REPUBBLICA

DALLE 11 ALLE 13 MANIFESTAZIONE A PIAZZA SANTI APOSTOLI E IN VIA XX

SETTEMBRE, NEI PRESSI DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA.

TRAFFICO FERROVIARIO RALLENTATO SULLA LINEA FL3, ROMA – VITERBO, PER UN

INCONVENIENTE TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE NELLA STAZIONE DI LA

STORTA. RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I CONVOGLI IN VIAGGIO.

DANIELE GUERRISI

