Traffico Roma del 18-12-2018 ore 10:00
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VIABILITÀ ROMA DI MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018 ORE 9:50
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI,
BUONGIORNO
INVARIATA LA SITUAZIONE SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST,
CHIUSO PER UN INCIDENTE TRA VIA LIVORNO E VIA DEI MONTI TIBURTINI IN
DIREZIONEDEL FORO ITALICO, CON RALLENTAMENTI A PARTIRE DALLA STAZIONE
TIBURTINA
AL PINCIANO CHIUSA AL TRAFFICO VIA ANTONIO GRAMSCI ALL’ALTEZZA DI VIA BRUNO
BUOZZI A CAUSA DELLA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 DA VIALE TOGLIATTI SINO ALLA TANG.EST,
VERSO IL CENTRO.
SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DA VIA DEI CAMPI SORTIVI A VIA DELLE VALLI.
IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA ,
POI DALLA DIRAMAZIONE DI ROMA NORD ALLA TIBURTINA E A SEGUIRE CODE A
TRATTI TRA LE USCITE TUSCOLANA ED ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA
DALLA ROMA FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE E TRA CASILINA E TIBURTINA.
SU VIA C.COLOMBO CODE DALL’INFERNETTO AL TOR DE CENCI VERSO L’EUR.
TRAFFICO FERROVIARIO RALLENTATO SULLA LINEA FL3, ROMA – VITERBO, PER UN
INCONVENIENTE TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE NELLA STAZIONE DI LA
STORTA. RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I CONVOGLI IN VIAGGIO.
DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma